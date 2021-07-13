، الجيش الإثيوبي يتلقى هزيمة جديدة على أيدي مسلحي تيغراي ،

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شنت جبهة تحرير تيغراي هجوماً جديداً على الجيش الإثيوبي أمس، بحسب ما أفاد الناطق باسم الجبهة غيتاشو ريدا، اليوم (الثلاثاء).
وقال "ريدا": "باشرنا هجومًا في منطقة رايا جنوب تيغراي، وتمكنا من إلحاق الهزيمة بوحدات قوات الدفاع الفيدرالية وقوات أمهرة".
وأضاف: "تمكنا من ضمان أمن معظم جنوب تيغراي"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وبين أن مسلحي الجبهة سيطروا على ألاماتا، كبرى مدن المنطقة، وأن المعارك لا تزال متواصلة في غرب المنطقة، دون أن يذكر أي موقع محدد في المنطقة الواقعة في المثلث الحدودي بين إثيوبيا وإريتريا والسودان.
وكان هجوم أمس موجهًا إلى مناطق في جنوب وغرب تيغراي لا تزال تحت سيطرة قوات أمهرة، التي دخلت لمساندة الجيش الفيدرالي في النزاع، الذي شهد فظاعات وسط مخاطر متزايدة بحصول مجاعة.
ويأتي هذا التصعيد بعد أقل من أسبوعين على إعلان وقف إطلاق نار.
الجيش الإثيوبي يتلقى هزيمة جديدة على أيدي مسلحي تيغرايصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-13
شنت جبهة تحرير تيغراي هجوماً جديداً على الجيش الإثيوبي أمس، بحسب ما أفاد الناطق باسم الجبهة غيتاشو ريدا، اليوم (الثلاثاء).
وقال "ريدا": "باشرنا هجومًا في منطقة رايا جنوب تيغراي، وتمكنا من إلحاق الهزيمة بوحدات قوات الدفاع الفيدرالية وقوات أمهرة".
وأضاف: "تمكنا من ضمان أمن معظم جنوب تيغراي"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وبين أن مسلحي الجبهة سيطروا على ألاماتا، كبرى مدن المنطقة، وأن المعارك لا تزال متواصلة في غرب المنطقة، دون أن يذكر أي موقع محدد في المنطقة الواقعة في المثلث الحدودي بين إثيوبيا وإريتريا والسودان.
وكان هجوم أمس موجهًا إلى مناطق في جنوب وغرب تيغراي لا تزال تحت سيطرة قوات أمهرة، التي دخلت لمساندة الجيش الفيدرالي في النزاع، الذي شهد فظاعات وسط مخاطر متزايدة بحصول مجاعة.
ويأتي هذا التصعيد بعد أقل من أسبوعين على إعلان وقف إطلاق نار.
13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
02:44 PM
"الجبهة" شنت هجومًا لانتزاع السيطرة على جنوب الإقليم
شنت جبهة تحرير تيغراي هجوماً جديداً على الجيش الإثيوبي أمس، بحسب ما أفاد الناطق باسم الجبهة غيتاشو ريدا، اليوم (الثلاثاء).
وقال "ريدا": "باشرنا هجومًا في منطقة رايا جنوب تيغراي، وتمكنا من إلحاق الهزيمة بوحدات قوات الدفاع الفيدرالية وقوات أمهرة".
وأضاف: "تمكنا من ضمان أمن معظم جنوب تيغراي"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وبين أن مسلحي الجبهة سيطروا على ألاماتا، كبرى مدن المنطقة، وأن المعارك لا تزال متواصلة في غرب المنطقة، دون أن يذكر أي موقع محدد في المنطقة الواقعة في المثلث الحدودي بين إثيوبيا وإريتريا والسودان.
وكان هجوم أمس موجهًا إلى مناطق في جنوب وغرب تيغراي لا تزال تحت سيطرة قوات أمهرة، التي دخلت لمساندة الجيش الفيدرالي في النزاع، الذي شهد فظاعات وسط مخاطر متزايدة بحصول مجاعة.
ويأتي هذا التصعيد بعد أقل من أسبوعين على إعلان وقف إطلاق نار.
، الجيش الإثيوبي يتلقى هزيمة جديدة على أيدي مسلحي تيغراي ،
المصدر : الخليج 365
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