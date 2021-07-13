محمد بن مسعود - الدمام - أهاب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة والموزعة على خمس مناطق أعلن ‏مرور منطقة الرياض أنه وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل، سيتم إغلاق جسر الخليج المتجه غرباً؛ لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية، وذلك خلال الفترة من 5-12 ذي الحجة. وأهاب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة والموزعة على خمس مناطق. 13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442 03:45 PM أهاب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة والموزعة على خمس مناطق "مرور الرياض" يعلن عن إغلاق جسر الخليج المتجه غرباً لأعمال الصيانة "مرور الرياض" يعلن عن إغلاق جسر الخليج المتجه غرباً لأعمال الصيانة أعلن ‏مرور منطقة الرياض أنه وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل، سيتم إغلاق جسر الخليج المتجه غرباً؛ لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية، وذلك خلال الفترة من 5-12 ذي الحجة. وأهاب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة والموزعة على خمس مناطق. الكلمات المفتاحية ، "مرور الرياض" يعلن عن إغلاق جسر الخليج المتجه غرباً لأعمال الصيانة ،

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