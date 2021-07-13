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"الجمارك" تمنع دخول 1.1 مليون منتج مخالف لكفاءة الطاقة

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الدمام - شريف احمد - منعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دخول (1.117.149) منتج مخالف للمواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالسلامة وكفاءة الطاقة، وذلك خلال النصف الأول من العام 2021م، وشملت هذه المنتجات المعاد تصديرها (أجهزة تكييف، غسالات، نشافات، ثلاجات، سخانات، إنارة، إطارات).

وأوضحت الهيئة أن منتجات الإنارة التي جرى منع دخولها بلغت (1.027.360) منتجاً، فيما بلغت كمية "أجهزة التكييف، والغسالات والنشافات والثلاجات والسخانات" (36.502) منتج، وبلغ مجموع "الإطارات" (53.287) إطاراً، كانت جميعها مخالفةً للمواصفات القياسية ، مؤكدة أنه تم تكليف مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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