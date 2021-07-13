شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات عشوائية ومصادرة 1.5 طن خضروات بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة العاصمة المقدسة وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة ومشاركة الضبط الإداري تعديات عشوائية في حي الخالدية.

وأوضحت البلدية أنه تم مباشرة أعمال الإزالة بمتابعة رئيس بلدية المسفلة الفرعية على مساحة إجمالية بلغت 250م2، مبينةً أنها إحداثات غير نظامية وتمت إزالتها إزالةً كلية، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين، مؤكدة بأن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة.

من جانبٍ آخر قامت الفرق الرقابية ببلدية المسفلة بحملة مشتركة مع الإدارة العامة للنظافة، على الباعة الجائلين المخالفين في حي الرصيفة، بهدف القضاء على هذه الظاهرة السلبية والحد من انتشارها، وأسفرت الحملة عن مصادرة طن ونصف من الخضراوات والفواكه التي تعرض في بيئة غير مناسبة وتفتقر للاشتراطات الصحية اللازمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وجرى تسليم الفواكه والخضراوات بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها لجمعية حفظ النعمة وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.