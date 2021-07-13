شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة افتتاح 13 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 13 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 157 يوماً 1835 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي خمسة مساجد في المنطقة الشرقية وأربعة مساجد في منطقة القصيم ومسجدين بمنطقة الرياض ومسجد واحد في كل من منطقتي نجران والباحة.