شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزير الحج المكلف : المملكة أظهرت قدرة فائقة ومميزة لمواجهة الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - . سماحة المفتي : المملكة وضعت سلامة الحجاج هدفها الأول

• المملكة تسخر كافة الإمكانيات لتسهيل أداء مناسك الحج لضيوف الرحمن

• إمام وخطيب المسجد الحرام .. لم تتوقف الصلاة في الحرمين منذ بدء الجائحة

• وزير الحج المكلف : المملكة أظهرت قدرة فائقة واحترافية مميزة لمواجهة الجائحة

• وزير الإعلام المكلف : يبرز أهمية استخدام المنصات الاجتماعية في إيصال المعلومات لكافة دول العالم

قال سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ إن المملكة تسخر كافة الإمكانيات لتسهيل أداء مناسك الحج لضيوف الرحمن، موضحا أن المملكة وضعت سلامة الحجاج هدفها الأول.

وأشار إلي أنه بفضل الله ثم بجهود القيادة الرشيدة ، تغلبت المملكة على جائحة كورونا واصبحت مضرباً للمثل للعالم أجمع، كما أنه في موسم حج 1441 لم يصب أي حاج بفيروس كورونا ولله الحمد.

وأوضح ان جميع الجهات المعنية شاركت لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وقال إمام وخطيب المسجد الحرام صالح بن حميد: "المملكة تشرف بخدمة الحرمين الشريفين .. ولله الحمد لم تتوقف الصلاة في الحرمين الشريفين منذ بدء الجائحة"

وقال وزير الإعلام المكلف د. ماجد عبدالله القصبي : للعام الثاني يشهد موسم الحج ظرفاً استثنائياً بسبب جائحة كورونا، ويبرز أهمية استخدام المنصات الاجتماعية في إيصال المعلومات لكافة دول العالم.

وأضاف : نثمّن جهود منسوبي رئاسة الحرمين الشريفين لإبراز جهود المملكة لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأوضح وزير الحج المكلف د. عصام سعد سعيد أن المملكة أظهرت قدرة فائقة واحترافية مميزة لمواجهة هذه الجائحة، كمان انه شاع في العالم أجمع حسن التعامل مع ضيوف الرحمن وإدارة الحشود

وأشار إلى أن المملكة هي الدولة الوحيدة في العالم التي وضعت عنوانا الإنسان أولا لمواجهة كورونا، كما واكبت الوزارة الجهود التي قدمتها الحكومة الرشيدة لمنع تفشي الجائحة.