الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 13 مسجدًا بعد إغلاقها مؤقتًا بسبب كورونا

متابعات الخليج 365 - واس

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 13 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 157 يوماً 1835 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

توزيع المساجد المفتتحة

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي خمسة مساجد في المنطقة الشرقية وأربعة مساجد في منطقة القصيم ومسجدين بمنطقة الرياض ومسجد واحد في كل من منطقتي نجران والباحة.

الشؤون الإسلامية تطبق الإجراءات

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، داعية الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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