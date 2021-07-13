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أمير الشرقية يستعرض المواضيع ذات الاهتمام المشترك مع سفير باكستان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

أمير الشرقية يستعرض المواضيع ذات الاهتمام المشترك مع سفير باكستان

متابعات الخليج 365 - الشرقية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء سفير جمهورية باكستان لدى المملكة السيد بلال أكبر.

المواضيع ذات الاهتمام المشترك

ودار الحديث خلال اللقاء عن العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
ورحب سموه بسعادة السفير في المنطقة الشرقية، ومن جانبه قدم سفير جمهورية باكستان شكره لسموه الكريم على حفاوة الاستقبال.

أمير الشرقية يستعرض المواضيع ذات الاهتمام المشترك مع سفير باكستان - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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