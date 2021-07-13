أمير الشرقية يستعرض المواضيع ذات الاهتمام المشترك مع سفير باكستان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

متابعات الخليج 365 - الشرقية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء سفير جمهورية باكستان لدى المملكة السيد بلال أكبر.

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ودار الحديث خلال اللقاء عن العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سموه بسعادة السفير في المنطقة الشرقية، ومن جانبه قدم سفير جمهورية باكستان شكره لسموه الكريم على حفاوة الاستقبال.



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