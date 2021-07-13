أمير الشرقية يرعى حفل تسليم 58 وحدة سكنية لتجمع الشرقية الصحي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

متابعات الخليج 365 - الشرقية

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالمساهمة التي يقدمها القطاع الخاص والشركات العائلية لدعم المشاريع التي تخدم المواطنين والتكامل مع القطاع الحكومي لتقديم خدمات متميزة من أجل الوصول للهدف المنشود تجويد حياة الإنسان في هذا الوطن الغالي.

وقال سموه ” أصبحنا نرى اهتماماً كبيراً بالمسؤولية الاجتماعية من القطاع الخاص والشركات العائلية وحرصاً على المشاركة بشكل فعال في خدمة المجتمع من خلال إنشاء إدارات متخصصة في هذا الشأن والتي تهدف للمساهمة في تقديم خدمات نوعية للمجتمع بالتعاون مع القطاع الحكومي، وما نشهده اليوم من تسليم لوحدات سكنية خصصت لإسكان المرضى مقدمة من الأنصاري لخدمة المجتمع خير مثال لهذه المشاركات المجتمعية من القطاع الخاص” وكل الشكر لهذه العائلة الكريمة ولكافة العوائل المبادرة في المنطقة على ما يقدمونه من جهود.

جاء ذلك خلال رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية حفل توقيع اتفاقية تسليم نزل الأنصاري لخدمة المرضى للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء.

برنامج المسؤولية الاجتماعية

وأوضح الأستاذ ناصر الأنصاري بأن برنامج المسؤولية الاجتماعية لشركة الأنصاري نفذ بالتعاون مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية (٥٨) وحدة سكنية مجهزة خصصت بالكامل لإسكان المرضى وذويهم من خارج المنطقة عند مراجعتهم للمستشفيات على مدار العام توفر قرابة عشرون ألف ليلة مجانية سنوياً بنيت كأحد مساهمات الأنصاري لخدمة المجتمع للمرضى وذويهم وتم تسليمها للتجمع الصحي الأول بالدمام ولجمعية ترابط لرعاية المرضى.

وأضاف : “إن برنامج المسؤولية الاجتماعية في شركة الأنصاري القابضة يحرص على تقديم كل ما يمكن تقديمه للوطن والمواطن ونحن نحرص على التكامل والتكاتف مع القطاعات الثلاثة لتحقيق الأهداف ورد الجميل لوطنٍ منحنا الكثير فوجب علينا المساهمة بمشاريع تخدم المجتمع وتلامس احتياجاته ، وكان هذا المشروع أحد ثمار التعاون مع التجمع الصحي الأول بالدمام للمساهمة في إسكان المرضى وذويهم عند مراجعتهم لمستشفيات المنطقة وقد تم الحرص عند اختيار موقع المشروع أن يكون بالقرب من المنشآت الصحية حيث بنيت الوحدات ولله الحمد داخل حرم مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام لضمان تحقيق الهدف وسهولة تنقل المستفيدين من مقر السكن إلى المستشفيات التي تقدم الخدمة، آملين أن نساهم في تجويد حياة المستفيدين وتحسين تجربتهم والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠”.

من جانبه أوضح الأستاذ عصام المهيدب رئيس المجلس الاستشاري لتجمع الشرقية الصحي إن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص أمر له أهمية بالغة حيث يتجسد ذلك في تعزيز الشعور بالانتماء وروح العطاء ويساعد في تحويل المجتمع إلى قوة منتجة مساهمة وذلك ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز دور الشراكة المجتمعية بين القطاعات لتوفير كل ما يعود بالنفع على أبناء المجتمع وهذه الشراكات المجتمعية لا يقتصر أثرها الإيجابي على المجتمع فحسب بل يرسخ كذلك قيم الولاء والاحترام والتقدير واعتزاز أبناء المجتمع بهذه المشاركات.

وقدم المهيدب شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته الحفل ودعمه الدائم لأعمال التجمع الصحي بالمنطقة الشرقية.



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