محمد بن مسعود - الدمام - استمع إلى شرح عن الأعمال التي نفذتها الأمانة خلال الفترة الماضية رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة اليوم اجتماعاً لمناقشة آليات تنظيم الأحياء العشوائية بجدة.

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة خلال الاجتماع إلى شرح قدمه أمين جدة صالح التركي عن الأعمال التي نفذتها الأمانة خلال الفترة الماضية، والخُطط المزمع تنفيذها مستقبلاً والهادفة إلى تطوير الخدمات والمرافق. ، الفيصل يرأس اجتماعاً لمناقشة آليات تنظيم الأحياء العشوائية بجدة ،

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