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هنأ الأمين العام المكلف لمكتبة الملك فهد الوطنية، سليمان بن يوسف المسعود، وزير الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، الأمير بدر بن عبدالله آل فرحان؛ بمناسبة فوز المملكة برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، من خلال انتخاب ممثلها وعضو المجلس التنفيذي هاني بن مقبل المقبل، رئيسًا للمجلس التنفيذي خلال المدة من 2021 إلى 2023م بأغلبية الأصوات.
وأشار "المسعود" إلى أن اختيار ممثّل المملكة لرئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة امتداد للدور السعودي الريادي في دعم المنظمة التي أنشئت قبل 51 عامًا للنهوض بالثقافة العربية، بتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على المستويين الإقليمي والعربي، والتنسيق فيما بين الدول العربية الأعضاء.
واختتم الأمين المكلف حديثه بقوله إن القطاع الثقافي يحظى بدعم كبير من قبل وزير الثقافة وكل ما يعزز حضور المملكة في شتى المجالات الثقافية، وباعتبار الثقافة ركيزة مهمة من ركائز رؤية المملكة 2030.
13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442 02:53 PM
قال إنه امتداد للدور السعودي الريادي في دعم المنظمة"المسعود" يهنئ وزير الثقافة بفوز المملكة برئاسة "الألكسو"
هنأ الأمين العام المكلف لمكتبة الملك فهد الوطنية، سليمان بن يوسف المسعود، وزير الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، الأمير بدر بن عبدالله آل فرحان؛ بمناسبة فوز المملكة برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، من خلال انتخاب ممثلها وعضو المجلس التنفيذي هاني بن مقبل المقبل، رئيسًا للمجلس التنفيذي خلال المدة من 2021 إلى 2023م بأغلبية الأصوات.
وأشار "المسعود" إلى أن اختيار ممثّل المملكة لرئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة امتداد للدور السعودي الريادي في دعم المنظمة التي أنشئت قبل 51 عامًا للنهوض بالثقافة العربية، بتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على المستويين الإقليمي والعربي، والتنسيق فيما بين الدول العربية الأعضاء.
واختتم الأمين المكلف حديثه بقوله إن القطاع الثقافي يحظى بدعم كبير من قبل وزير الثقافة وكل ما يعزز حضور المملكة في شتى المجالات الثقافية، وباعتبار الثقافة ركيزة مهمة من ركائز رؤية المملكة 2030.
، "المسعود" يهنئ وزير الثقافة بفوز المملكة برئاسة "الألكسو" ،
المصدر : الخليج 365
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