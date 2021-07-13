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نشر المهتم والباحث في التاريخ إسماعيل البركاتي صوراً قديمة ونادرة لمسجدين في المدينة، صلى بهما الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يزالان قائمين في نفس موقع مناسبة بنائهما، إلا أنه حدث تجديد لهما في العهد السعودي، هما "مسجد الجمعة" و"مسجد السجدة" وهذه مناسبة بنائهما.
وقال "البركاتي": رسول الله ﷺ هاجر من مكة إلى المدينة، وقبل دخوله إليها أقام في قباء أياماً، ثم خرج متوجهاً للمدينة، وفي طريقه أدركته صلاة الجمعة وهو ﷺ في منازل بني سالم، فصلى بأصحابه أول جمعة، وفي موضع صلاته ﷺ قام مسجد عُرِف بـ"مسجد الجمعة" الذي يظهر في صورة نادرة وأخرى حديثة بعد عمارته في العهد السعودي.
وأضاف: في هذا الموضع سجد رسول الله ﷺ حين بشّره جبريل أن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشراً. فسمي بمسجد "السجدة" والشكر، ومسجد أبي ذر بالمدينة.
13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442 02:48 PM
باحث في التاريخ ينشر صوراً نادرة وحديثة بعد عمارتهما في العهد السعوديشاهد مسجدي الجمعة والسجدة بالمدينة.. هنا صلى الرسول وسجد
نشر المهتم والباحث في التاريخ إسماعيل البركاتي صوراً قديمة ونادرة لمسجدين في المدينة، صلى بهما الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يزالان قائمين في نفس موقع مناسبة بنائهما، إلا أنه حدث تجديد لهما في العهد السعودي، هما "مسجد الجمعة" و"مسجد السجدة" وهذه مناسبة بنائهما.
وقال "البركاتي": رسول الله ﷺ هاجر من مكة إلى المدينة، وقبل دخوله إليها أقام في قباء أياماً، ثم خرج متوجهاً للمدينة، وفي طريقه أدركته صلاة الجمعة وهو ﷺ في منازل بني سالم، فصلى بأصحابه أول جمعة، وفي موضع صلاته ﷺ قام مسجد عُرِف بـ"مسجد الجمعة" الذي يظهر في صورة نادرة وأخرى حديثة بعد عمارته في العهد السعودي.
وأضاف: في هذا الموضع سجد رسول الله ﷺ حين بشّره جبريل أن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشراً. فسمي بمسجد "السجدة" والشكر، ومسجد أبي ذر بالمدينة.
، شاهد مسجدي الجمعة والسجدة بالمدينة.. هنا صلى الرسول وسجد ،
المصدر : الخليج 365
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