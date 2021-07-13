شكرا لمتابعة خبر عن أمير المدينة المنورة: المملكة ضحت بالمكاسب الاقتصادية لحفظ النفس البشرية خلال الجائحة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أكد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، أن المملكة أثبتت جهودها في التعامل مع جائحة كورونا والحد من انتشارها.

وقال أمير المدينة المنورة: "لقد برهنت المملكة العربية السعودية على منهجيتها باحترافية التعامل مع الجائحة من خلال تضافر جهود كل الجهات الحكومية والأهلية والخيرية في منظومة عمل منسقة ومستمرة حققت ولله الحمد نتائج بالغة الإيجابية في الحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه".

وأضاف الأمير فيصل بن سلمان، أن المملكة: "ضحت بالمكاسب الاقتصادية في سبيل حفظ النفس البشرية وكان للمواطن والمقيم وعي وإدراك مثالي في التعاطي مع هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية للوصول إلى الهدف المنشود ".