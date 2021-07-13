شكرا لمتابعة خبر عن خطوات التسجيل في منصة أبشر لمواطني مجلس التعاون والمقيمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات خطوات التسجيل في منصة أبشر لمواطني مجلس التعاون الخليجي وللمقيمين من التابعين وللزوار حاملي تأشيرات الزيارة.

وذكرت أنه يمكن لمواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين التابعين والزوار التسجيل في المنصة من خلال اتباع الخطوات التالية : الدخول إلى بوابة وزارة الداخلية - تعبئة البيانات الشخصية للمستخدم - تأكيد عملية التسجيل.

بالإضافة إلى تفعيل الخدمة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية لتفعيل "أبشر"، ومن خلال البنوك السعودية.

وأشارت الجوازات إلى أنه يمكن للمواطن الخليجي والزائر التسجيل في "أبشر" بموجب رقم الحدود، كما يمكن للتابعين المقيمين التسجيل بموجب رقم هوية مقيم