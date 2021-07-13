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خطوات التسجيل في منصة أبشر لمواطني مجلس التعاون والمقيمين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات خطوات التسجيل في منصة أبشر لمواطني وللمقيمين من التابعين وللزوار حاملي تأشيرات الزيارة.

وذكرت أنه يمكن لمواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين التابعين والزوار التسجيل في المنصة من خلال اتباع الخطوات التالية : الدخول إلى بوابة وزارة الداخلية - تعبئة البيانات الشخصية للمستخدم - تأكيد عملية التسجيل.

بالإضافة إلى تفعيل الخدمة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية لتفعيل "أبشر"، ومن خلال البنوك .

وأشارت الجوازات إلى أنه يمكن للمواطن الخليجي والزائر التسجيل في "أبشر" بموجب رقم الحدود، كما يمكن للتابعين المقيمين التسجيل بموجب رقم هوية مقيم

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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