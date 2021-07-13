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ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة في محميتي الملك سلمان وشرعان

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، (9) مخالفين لنظام البيئة في محميتي الملك سلمان الملكية وشرعان، بغرض الصيد المخالف، بحوزتهم (5) بنادق نارية وبندقيتان هوائيتان، إضافة إلى ذخيرة ومعدات صيد متنوعة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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