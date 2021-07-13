شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" تضع خطة لاستقطاب الكفاءات الوطنية من أصحاب الخبرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تطبيق خطة لاستقطاب الكفاءات الوطنية من أصحاب الخبرات إلى سوق العمل.

وذكرت الوزارة إن خطة توطين الخبرات تأتي وفق استراتيجية تطوير سوق العمل، تركز على إيجاد الأدوات اللازمة لموائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل الحالية، وفقًا لـ " المدينة ".

وأضافت : كما سيتم التركيز على التخصصات الأعلى طلبا، وتطبيق آليات لزيادة الطاقة الاستيعابية فيها مع الاحتفاظ بمستوى الجودة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل بالتعاون مع شركائها في وزارة التعليم والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والقطاع الخاص على إيجاد أفضل الوسائل والممارسات الممكنة في دعم واستقرار سوق العمل وزيادة جاذبيته ونموه.