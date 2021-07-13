ضبط استراحة مخالفة لبيع الدواجن الحية شمال الطائف

الرياض - محمد عبدالله - أغلقت أمانة الطائف ممثلة في بلدية شمال الطائف الفرعية استراحة سكنية شعبية تم تحويلها إلى مزرعة مخالفة لتربية الدواجن وبيعها في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية ومخالفة للوائح والتعليمات.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنه تم رصد ومتابعة الاستراحة المخالفة من قبل الفريق الميداني، كما ضبطت بداخل الاستراحة على مسلخ مجهز لذبح الدواجن، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الدواجن الحية، وبيض مجهز للبيع، وأعلاف للدواجن بعلاوة على عمالة تقوم بالعمل داخل الاستراحة الشعبية بشكل مخالف.

وبينت أنه تمت مصادرة المضبوطات، واحالة العمالة للجهات المختصة، وتهدف الجولات الرقابية المكثفة على المرافق التجارية والغذائية، الى تعزيز الامتثال لاشتراطات سلامة الغذاء والمعروضات، وتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية.