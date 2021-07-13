السفارة بالكويت تعلن موعد إجازة العيد وتضع رقما للطوارئ

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت سفارة خادم الحرمين لدى الكويت، أنها ستغلق أبوابها خلال إجازة عيد الأضحى التي تبدأ من يوم الأحد 18 يوليو، على أن يتم استئناف العمل يوم الأحد 25 يوليو 2021م.

وقالت السفارة، عبر تويتر، إنه يسرها أن تتقدم للمواطنين الكرام بأطيب التهاني؛ بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وتفيد بأنها ستكون مغلقة اعتباراً من يوم الأحد 18 يوليو 2021م؛ على أن يتم استئناف العمل الرسمي يوم الأحد 25 يوليو 2021م.

وأشارت إلى أنه في حالة وجود أمر طارئ فقط، يتم الاتصال على الرقم المخصص التالي: (0096551121069).

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