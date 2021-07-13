«المرور» يقبض على قائد مركبة ضايق فتاة واصطدم بها

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي، عن القبض على قائد مركبة ضايق فتاة وصدم مرآة سيارتها منذ عدة أيام. وتمت إحالته الى الهيئة المرورية.

وذكر المرور –عبر تويتر- «شكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

كان المرور قد تجاوب مع بلاغ الفتاة منذ عدة أيام، وأوضح أنه أحال الموضوع الى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

ونشرت الفتاة مقطعًا مصورًا سجلته الكاميرات المثبتة على سيارتها، لقائد سيارة متهور حاول الاصطدام بها، وعرّض حياتها وحياة قائدي المركبات الأخرى للخطر، دون أن تذكر مكان الواقعة.

وقالت الفتاة في شكواها للمرور، إن قائد المركبة أصابها بالتوتر والارتباك، حيث صدم مرآة السيارة وجزءا من السيارة الخلفي، وكادت أن تفقد السيطرة على مركبتها، قائلة «مين يحمي أرواحنا من هالأشكال؟».

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