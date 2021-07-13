خبير أرصاد: انخفاض نادر في الحرارة وأمطار غزيرة على بعض المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع مؤرخ شؤون الطقس، صالح الربيعان، تأثر جنوب المملكة والربع الخالي، الأيام القادمة، بمنخفض مداري يؤدي إلى هطول امطار غزيرة، وانخفاض نادر في الحرارة بحيث تصل العظمى إلى 28 ظهرا على مناطق جنوب الرياض والسليل والوادي وشرورة.

وقال الربيعان –عبر تويتر- إنه سيحدث تغير جذري في الجو خلال الأيام القادمة، على جنوب المنطقة الوسطى وجنوب المملكة والربع الخالي بأكمله، حيث سنتأثر بمنخفض مداري رطب جدا يؤدي لهطول الأمطار الغزيرة.

وتابع أن المنخفض المدار سيؤدي الى انخفاض نادر في درجات الحرارة العظمى تصل الى 28 ظهرا على مناطق جنوب الرياض والسليل والوادي وشرورة.

كانت لجنة ‏‏‏‏‏‏‏لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالسعودية (تسميات)، أعلنت أنها تراقب الحالة المطرية المتوقع بدء تأثيرها غدا الأربعاء، استعداد لإطلاق اسم عليها.

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