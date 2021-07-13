«الشورى» يوافق على تعديل مادة في نظام مكافحة التسول

الرياض - محمد عبدالله - وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على تعديل الفقرة رقم (3) من المادة (الخامسة) من مشروع نظام مكافحة التسول.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الأربعين للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي.

وكان المجلس ذكر في وقت سابق، أن مشروع نظام مكافحة التسول اشتمل على مواد تسهم في معالجة الظاهرة والعمل على القضاء عليها ومتابعة حالات ممارسيها من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية، وإرشادهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، وفرض العقوبات التي تحد من تناميها.

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