تنفيذ حكم القتل حدًّا بحق مواطن في القريات قتل زوجته خنقًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل حداً بحق مواطن في القريات بمنطقة الجوف قتل زوجته خنقًا.

وقالت وزارة الداخلية إن المواطن خالد بن علي بن جروح الأشجعي أقدم على قتل زوجته عهود بنت راضي بن جربوع العنزي ـسعودية الجنسيةـ، بخنقها مما أدى لوفاتها.

وأشارت إلى أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية.

وتابعت: صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل حداً لقتله المجني عليها غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وأكدت أنه تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني/ خالد بن علي بن جروح الأشجعي اليوم الثلاثاء 3 / 12 / 1442هـ، بمحافظة القريات بمنطقة الجوف.

كما أكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذرة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.