تفعيل العيادات الافتراضية في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

الرياض - محمد عبدالله - فعّل مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة مؤخرًا مبادرة العيادات الافتراضية لمرضاها والمستفيدين من خدماتها في العيادات الخارجية، وذلك ضمن إجراءاته الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتتيح هذه المبادرة التواصل المباشر بين الأطباء ومرضاهم أثناء الموعد المحدد لكل مريض، من خلال الاتصال الهاتفي، كما أنها تتيح لهم الحصول على كامل حقوقهم في الخدمة الصحية المقدمة بكل يسر وسهولة.

وأوضحت صحة جدة أن المبادرة تستهدف 1500 حالة أسبوعيًّا؛ حيث تم تخصيص 33 عيادة، تشمل 5 عيادات باطنية تخصصات دقيقة، و5 عيادات أطفال تخصصات دقيقة، وعيادتين للإقلاع عن التدخين، و6 عيادات باطنية فرز، و3 عيادات أمراض جلدية، إضافة إلى 7 عيادات من قبل مركز السكر مع إعطاء حساب لجدولة المواعيد لديهم، وكذلك 5 عيادات لمركز التأهيل الطبي لجميع الأقسام مع إعطاء حساب أيضًا لجدولة المواعيد لديهم؛ حيث جرى توفير كاميرات مدمجة بمايكرفونات ومكبرات صوت خلال فترة وجيزة.

وأبانت أنه تم حجز مواعيد للمرضى، ومناظرة معظم الحالات من قبل الأطباء في العيادات، لافتة أنه سيتم استكمال فتح عيادات افتراضية لعيادات التغذية العلاجية والدعم النفسي خلال الأسبوع المقبل، كما تم عمل آلية بالاتفاق مع مشرف التمريض وقسم السجلات ومركز الاتصال تتضمن إدخال بيانات المرضى المحولين من العيادات الحضورية إلى العيادات الافتراضية حسب رأي الطبيب وتسجيل مواعيدهم من قبل وحدة المواعيد والتواصل معهم من قبل موظفين مركز الاتصال وإحضار ملفاتهم أثناء موعد العيادة بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى العمل الورقي إلى جانب تفعيل البريد الدوائي لمرضى عيادات الطب الاتصالي الأسبوع المقبل.

كما تم استقبال إحالات افتراضية من المستشفيات الطرفية من خلال قسم التنسيق الطبي، وتم حجز مواعيد لهم في عيادات الطب الاتصالي.

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