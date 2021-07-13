الرياض - محمد عبدالله - حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 8 خطوات لتعديل مدة التحاق المشترك في «التأمينات أون لاين».

وأوضحت التأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن أن تعديل مدة التحاق المشترك في التأمينات تتطلب: الدخول على حساب المشترك في موقع التأمينات أون لاين أو تطبيق تأميناتي.

ثم الضغط على رابط التسلسل الزمني للاشتراكات، ثم الضغط على رابط المادة المعنية، ثم الضغط على تعديل مدة الاشتراك، ومن القائمة المنسدلة يختار المشترك «تعديل تاريخ الالتحاق»، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

وكذلك يدخل المشترك التاريخ الصحيح للالتحاق، ثم الموافقة على الإقرار ومن ثم يدخل المشترك رمز التحقق المرسل على الجوال المسجل في أبشر ثم الضغط على «إرسال»، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

وأكدت التأمينات الاجتماعية أنه بعد أن يتم رفع الطلب، سيتم تحويل المعاملة إلى التفتيش الإلكتروني لدراسة الطلب، وبعد ذلك يتم تعديل طلب الالتحاق بعد التأكد من صحة الشكوى.

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