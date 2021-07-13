اخبار السعوديه

الاتصالات: مبادرة لتوطين مراكز التقنية في 7 مناطق

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مبادرة توطين مراكز التقنية، بالشراكة مع 12 شركة في 7 مناطق مختلفة.

وذكرت الوزارة، عبر تويتر، ان المبادرة تهدف إلى توطين التقنية محليًا، وخلق فرص وظيفية وتحقيق تنمية اقتصادية، بالشراكة مع 12 شركة في 7 مناطق لإنشاء 23 مركزا لخدمة القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أنه ستقدم العديد من المخفزات لإنشاء واستحداث مراكز تقنية متخصصة في تطوير التطبيقات والبرمجيات والتقنية الناشئة، ومراكز متخصصة الاتصال.

اقرأ أيضا:

توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 25% بدءًا من اليوم

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا