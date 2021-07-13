الاتصالات: مبادرة لتوطين مراكز التقنية في 7 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مبادرة توطين مراكز التقنية، بالشراكة مع 12 شركة في 7 مناطق مختلفة.

وذكرت الوزارة، عبر تويتر، ان المبادرة تهدف إلى توطين التقنية محليًا، وخلق فرص وظيفية وتحقيق تنمية اقتصادية، بالشراكة مع 12 شركة في 7 مناطق لإنشاء 23 مركزا لخدمة القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أنه ستقدم العديد من المخفزات لإنشاء واستحداث مراكز تقنية متخصصة في تطوير التطبيقات والبرمجيات والتقنية الناشئة، ومراكز متخصصة الاتصال.

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