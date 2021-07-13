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تسميات: نراقب الحالة المطرية المتوقعة غدا.. وإطلاق اسم عليها حال تميزها

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت لجنة ‏‏‏‏‏تسمية الحالات المناخية المميزة بالسعودية (تسميات)، أنها تراقب الحالة المطرية المتوقع بدء تأثيرها غدا الأربعاء، استعدادا لإطلاق اسم عليها.

وذكرت تسميات، عبر تويتر، أنها تراقب الحالة المطرية المتوقع بدء تأثيرها يوم غد، وفي حال ثبات استشعار النماذج العددية في التحديثات القادمة لتميز الحالة، فسيتم توثيقها باسم، لتضاف للسجل المناخي للجنة.

وأشارت إلى أنه يتم توثيق الحالات المناخية المميزة التي تمر على المملكة، منذ موسم ٢٠١١م.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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