إغلاق مقهيين لتقديم الشيشة مخالفين للإجراءات الاحترازية بعزيزية مكة

الرياض - محمد عبدالله - أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مقهيين لتقديم الشيشة مخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.

وقالت بلدية العزيزة، إن الفرق الرقابية التابعة لها نفذت جولات ميدانية مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، على المقاهي للتأكد من التزامها بالبروتوكولات الخاصة بتقديم الشيشة من أجل توفير بيئة آمنة للجميع.

وأسفرت هذه الجولات عن إغلاق مقهيين مخالفين لأنظمة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتم مصادرة 27 شيشة لتدني مستوى نظافتها وتطبيق الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين.

وأسفرت الجولات عن ضبط سيارة (فود ترك) تعمل بدون ترخيص وتم اتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكَّدت وكالة البلديات متابعة كافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة و تكثيف الحملات الرقابية للقضاء على الظواهر السلبية وتأمين الأجواء الصحية الآمنة، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي، حاثةً المواطنين والمقيمين بالتعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفة وذلك بالاتصال على الرقم الموحد للبلاغات 940.