4 شروط للحصول على تمويل بـ10 ملايين ريال من بنك التنمية الاجتماعية

الرياض - محمد عبدالله - حدد بنك التنمية الاجتماعية نحو 4 شروط للحصول على تمويل «ساهم» بـ10 ملايين ريال للجمعيات التعاونية المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تنمية الحالة الاقتصادية والاجتماعية سواء من نواحي الإنتاج، الاستهلاك، التسويق.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية عبر موقعه الإلكتروني أن شروط الحصول على تمويل «ساهم» تتمثل في أن تكون الجهة طالبة التمويل مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولدى الجهة مجلس إدارة مؤهل ومستقل.

وكذلك يجب أن يكون للجمعية طالبة التمويل مقر في النطاق الجغرافي الذي تقدم خدماتها فيه، والالتزام بتوفير كافة متطلبات التمويل التي يطلبها بنك التنمية الاجتماعية.

متطلبات تمويل ساهم

ومن متطلبات تمويل «ساهم» أن يكون المشروع المراد تمويله سيتم تأسيسه داخل المملكة العربية السعودية، وأن يكون المشروع ذا جدوى اقتصادية واجتماعية مثبتة، وضمن أغراض وأنشطة الجمعية المحددة في لائحتها الأساسية المعتمدة.

وتابع بنك التنمية الاجتماعية أن من متطلبات الحصول على التمويل أن يلبي المشروع رغبات واحتياجات المجتمعات المحلية، وأن يكون المشروع سيسهم في إيجاد فرص عمل وتدريب للمواطنين، والالتزام التام بالمبادئ الأساسية للعمل التعاوني ونظام الجمعيات التعاونية.

وموافقة كل من الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجهة طالبة التمويل على المشروع بموجب محاضر تعد لهذا الغرض تتضمن التزام الجهة بتسديد الأقساط المستحقة في آجالها المحددة، وتوفير المساهمة الذاتية حسب النسب المقررة، وتوفير الضمانات اللازمة.

المستندات المطلوبة

ومن المستندات المطلوبة للحصول على تمويل «ساهم»: ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ساري المفعول، ومحاضر موافقة كل من الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجهة طالبة التمويل على المشروع، وإقرار بتوفير المساهمة الذاتية والضمانات التي يطلبها بنك التنمية الاجتماعية.

وتوفير دراسة جدوى للمشروع، وصك ملكية أو عقد إيجار الأرض التي سيقام عليها المشروع، وأي مستندات أو بيانات مالية إضافية يطلبها البنك.

وأشار بنك التنمية الاجتماعية أن الضمانات المطلوبة للحصول على تمويل «ساهم» تتمثل في: رهن أرض المشروع المملوكة للجمعية، ورهن أرض المشروع المملوكة للجمعية، وضمان مالي، وكفالة شخصية «غرم وأداء»، وسندات لأمر بإجمالي قيمة التمويل، وقبول أو إقرار أي ضمانات أخرى يراها البنك مناسبة.

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