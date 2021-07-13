القيادة  تهنئ الرئيس الفرنسي بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس إيمانويل ماكرون، بالمناسبة نفسها.

وعبّر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس راجيًّا لحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

اقرأ أيضًا:

القيادة تهنئ رئيس جزر القمر بذكرى استقلال بلاده