ارتفاع أسعار الذهب في لبنان اليوم متأثرة بجاذبية المعدن النفيس عالميا بعد تراجع الدولار وارتفاع التضخم

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 يوليه 2021

ارتفعت أسعار الذهب في لبنان، اليوم الثلاثاء 13 يوليو/تموز 2021، متأثرة بجاذبية المعدن النفيس عالميا بعد تراجع الدولار وارتفاع التضخم.



وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان، خلال تعاملات الثلاثاء، ليصل إلى مستوى 88 ألفا و663 ليرة (58.20 دولار)، مقابل 87 ألفا و510 ليرات (57.97 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس الإثنين.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان (الأكثر تداولا بالأسواق)، الثلاثاء، ليسجل نحو 77 ألفا و582 ليرة (50.92 دولار)، مقابل 76 ألفا و573 ليرة (50.72 دولار) أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، الثلاثاء، نحو 66 ألفا و498 ليرة (43.65 دولار)، مقابل 65 ألفا و633 ليرة (43.48 دولار) في ختام تعاملات أمس الإثنين.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51 ألفا و720 ليرة (33.95 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 44 ألفا و331 ليرة.

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان، 2 مليون و757 ألفا و405 ليرات (1810 دولارات)، مقابل 2 مليون و721 ألفا و551 ليرة (1803 دولارات) عند إغلاق تعاملات أمس.

وارتفع سعر الجنيه الذهب في لبنان (8 جرامات من عيار 21)، خلال تعاملات الثلاثاء، ليسجل نحو 620 ألفا و653 ليرة (407.38 دولار)، مقابل 612 ألفا و583 ليرة (405.16 دولار) عند إغلاق تعاملات الإثنين.

استقرت أسعار الذهب داخل نطاق ضيق اليوم الثلاثاء مع تحول اهتمام المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية التي قد تلقي مزيدا من الضوء على التسلسل الزمني لتشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1808.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش، بينما زاد في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1809.10 دولار.

واستقر مؤشر الدولار إلى حد بعيد أمام منافسيه.

وبعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، يتحول الاهتمام لاحقا لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام الكونجرس يومي الأربعاء والخميس بشأن كيفية التعامل مع بيانات التضخم.

على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.1% إلى 26.20 دولار للأوقيةـ ونزل البلاديوم 0.5% إلى 2841.09 دولار، ولم يطرأ تغير على البلاتين عند 1118.51 دولار.

وتسود حالة من الترقب أسواق العملات في حين هبط الدولار قليلا اليوم الثلاثاء قبل بيانات التضخم الأمريكية.