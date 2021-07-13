السعودية | إيداع معاشات شهر ذي الحجة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إيداع معاشات شهر ذي الحجة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 10 ثواني - 12:54 مساءً, 13 يوليو 2021 م
المناطق -- الرياض
أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة في حسابات المستفيدين والمستفيدات.
وأوضحت الوزارة أنه تم الإيداع في حساباتهم البنكية بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية، حيث اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.