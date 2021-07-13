شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف زيارة توعوية للوقاية من كورونا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت "صحة الشرقية" أكثر من 10 آلاف زيارة توعوية بهدف رفع الوعي المجتمعي للوقاية من فيروس كورنا والحد من انتشاره، شملت منشآت تجارية متنوعة من المقاهي والمطاعم وأيضا المساجد والمنشآت الصحية والأماكن العامة والصالات الرياضية النسائية والرجالية وصالونات التزيين النسائية في "الدمام، الخبر، الجبيل، الظهران، القطيف".

وتضمنت الزيارات توزيع العديد من المنشورات التوعوية المتنوعة التي تشمل "أرقام البلاغات، والتأكيد على مسافات التباعد، وضرورة التعقيم لليدين، والحث على أخذ خطوة اللقاح لزيادة المناعة المجتمعية، والبروتكولات"، وذلك بعدة لغات لتثقيف جميع الجنسيات.

وأطلقت صحة الشرقية مبادراتها التوعوية بمنتجات مختلفة عبر وسائل التواصل والمنصات الإعلامية والرسائل النصية وشاشات الطرق وشبكات تلفزيون الأسواق المركزية، كما قامت بتوظيف جهود طاقم الصحة العامة والمتطوعين التابعين لها والجهات المشاركة من كل وسائل الإعلام والإعلان المرئية والمسموعة والمقروءة وجميع وسائل التواصل الاجتماعي والمجمعات التجارية بهدف تنفيذ الحملات والبرامج التوعوية، إضافةً إلى التنسيق مع 45 جهة حكومية بالتعاون مع إمارة المنطقة الشرقية وأمانة الشرقية و 30 جهة قطاع خاص وعدد من الجمعيات و 30 جهة إعلامية بنشر منتجات توعوية متنوعة تنصح بالتقيد بالإجراءات الاحترازية، والتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة.