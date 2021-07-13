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ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة في محميتي الملك سلمان و«شرعان»

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الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، (9) مخالفين لنظام البيئة في محميتي الملك سلمان الملكية وشرعان، بغرض الصيد المخالف، بحوزتهم (5) بنادق نارية وبندقيتان هوائيتان، إضافة إلى ذخيرة ومعدات صيد متنوعة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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