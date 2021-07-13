10 وجهات مثالية للاستثمار العقاري حول العالم.. الإمارات بالمقدمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الاستثمار في العقارات أحد المجالات الرئيسية التي تجذب حصة كبيرة من المدخرات حول العالم.

ولم يعد يقتصر تفكير المستثمرين على شراء العقارات داخل بلدانهم فقط، بل باتوا يبحثون عن فرص جاذبة في دول أخرى.



وهناك العديد من العوامل التي تميز دولا بعينها عن غيرها في مجال الاستثمار العقاري، مثل الاستقرار الاجتماعي والسياسي، ووجود بنية قانونية وتشريعية مستقرة، ومدعومة بلوائح حكومية تحفز المستثمرين، فضلا عن وجود حراك بالنشاط الاقتصادي ووفرة فرص استثمار عقاري.

في التقرير التالي نستعرض أبرز وجهات الاستثمار العقارية في العالم.

1- الإمارات

تقول شركة "ميداليون أسوشيتس"، المتخصصة في الاستشارات العقارية، في مذكرة بحثية إن السوق الإماراتي يشهد حالة من الزخم والحيوية، مع وصول قيمة العقارات والإيجارات في العديد من المناطق بها إلى مستوى مرتفع.

وبحسب المذكرة، فإن النشاط العقاري بالإماراتي يحافظ على جاذبيته بفضل تنوع العروض ذات القيمة المضافة، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة بالقطاع، واستقرار النشاط الاقتصادي، والتميز الذي حققته الدولة في التعامل مع جائحة كورونا.

2- لوكسمبورج

تصنف ياهو فاينانس دولة لوكسمبورج كإحدى أبرز الوجهات الأوروبية الجاذبة لاستقطاب الاستثمارات العقارية بفضل امتلاك مؤسسات قانونية واجتماعية وسياسية قوية تساعد على استقرار السوق.

كما أن متوسط معدل النمو السنوي لقطاع العقارات يبلغ 5.2% وفق البيانات المتوافرة منذ عام 2008 إلى 2020.

3- ليتوانيا

تتميز ليتوانيا الواقعة في منطقة بحر البلطيق بأوروبا بالنمو التدريجي لقيمة العقارات، إذ سجلت متوسط نمو قدره 5.6% خلال الفترة من 2007 حتى 2021.

جاء هذا مصحوبا بنمو الرهن العقاري بمعدل 3% في المتوسط خلال هذه الفترة، في حين ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يبلغ 10.43%.

4- نيوزيلندا

تتمتع نيوزيلندا بمقومات الواجهة المثالية للاستثمارات العقارية، في ظل وجود مؤسسات سياسية واقتصادية وقانونية واجتماعية قوية تسهم في استقرار السوق.

هذا إلى جانب تسجيل القطاع العقاري نموا سنويا يبلغ 5.8% في المتوسط.

5- بيرو

تسجل بيرو الواقعة في أمريكا اللاتينية واحدا من أعلى معدلات نمو قيمة العقارات بنسبة 9.6% في المتوسط سنويا خلال الفترة من 2009 حتى 2020، وفق ياهو فاينانس.

وإن كان معدل الرهن العقاري يبلغ في بيرو 10.8% وهي نسبة مرتفعة ترفع من تكلفة تمويل العقارات، إلا أن متوسط دخل الفرد بالبلاد مرتفع حيث يبلغ 45 ألف دولار، وتظل تكاليف المعيشة معقولة.

6- الولايات المتحدة

يصنف السوق الأمريكي كواحد من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمارات، ومنها العقارية.

بالنظر إلى متوسط نمو قيمة العقارات خلال الفترة من 1992 حتى 2021 فهي تبلغ 5.3%، مع التمتع باستقرار اقتصادي وسياسية وبنية تشريعية واجتماعية تعزز من أجواء الاستثمار.

7- النرويج

تتفوق العقارات في النرويج على متوسط نمو أسعار النمو في العديد من دول العالم، إذ يبلغ 7.2% خلال الفترة من 1993 حتى 2021.

كما تتمتع النرويج باستقرار المؤسسات السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية، مع ارتفاع معدل الدخل السنوي للأسرة.

8- السويد

على غرار الدول الإسكندنافية تتمتع السويد بوجد استقرار شامل يدعم جاذبية الاستثمار العقاري، ما يدفع العقارات لنمو سنوي قدره 7.5% في المتوسط، بالتزامن مع انخفاض معدل الرهن العقاري.

9- آيسلندا

تحظى آيسلندا كذلك بنمو قيمة العقارات بنسبة 7.4% في المتوسط خلال الفترة من 2001 حتى 2021، مع التمتع بحرية اقتصادية عالية، وارتفاع دخل الفرد الذي سجل 59.6 ألف دولار في 2020.

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كما أن معدل الرهن العقاري منخفضا ويدور حول مستوى 3.20%.



10- الصين

هناك العديد من العوامل التي تجعل الصين واحدة من أبرز الوجهات العقارية في العالم، فهي واحدة من أسرع الاقتصاديات نموا مع استحواذها على 15% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لتحتل مرتبة الوصافة خلف الولايات المتحدة.

هذا بخلاف تسجيل معدل النمو السنوي لقطاع العقارات 8% خلال الفترة من 2000 حتى 2021.

وعلى الرغم من تحكم الدولة في الاقتصاد، فإن ذلك يسهم في عدم حدوث تقلبات في أسعار العقارات ولكن سعر الفائدة مرتفع.