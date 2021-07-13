أسعار اليورو والدولار اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021 في الجزائر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تباين سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021، في "البنك المركزي" والسوق السوداء.

وتراجع سعر اليورو في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) مسجلا 213.63 دينار للشراء، و216.01 دينار للبيع.



وصعد سعر اليورو الأوروبي مقابل الدينار الجزائري لدى بنك الجزائر المركزي عند مستوى 159.61 دينار للشراء، و159.68 دينار للبيع.

أسعار الدولار والجنيه الإسترليني

وتراجع سعر الدولار لدى بنك الجزائر عند 134.8 دينار للشراء، و134.81 دينار للبيع، وظل ثابتا لدى السوق الموازية (السوداء) عند 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع.

كما صعد متوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي إلى مستوى 185.87 دينار للشراء، و185.94 دينار للبيع، بينما هبط لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 249.96 دينار للشراء، و252.73 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وصعد سعر الريال السعودي لدى الجزائر المركزي مسجلا 35.93 دينار للشراء، و35.94 دينار للبيع، كما ظل ثابتا في السوق الموازية عند 47.99 دينار للشراء، و 48.52 دينار للبيع.

وظل سعر الدرهم الإماراتي في البنوك، ثابتا عند 36.69 دينار للشراء، و36.70 دينار للبيع، كما استقر لدى السوق الموازية (السوداء) عند 49.01 دينار للشراء، و 49.55 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في الجزائر، خلال مستهل تعاملات الإثنين، لدى بنك الجزائر المركزي، نحو 447.10 دينار جزائري للشراء، و448.34 دينار جزائري للبيع، وتراجع سعره لدى السوق الموازية (السوداء) إلى مستوى 598.29 دينار جزائري للشراء، و604.94 دينار جزائري للبيع.