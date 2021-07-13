المرور يضبط قائد مركبة صدم سيارة امرأة وكاد يسبب كارثة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، ضبط قائد مركبة التصق بسيارة أخرى وصدم مرايا الرؤية وجزءاً من السيارة.

ضبط قائد المركبة

وأكّد المرور في حسابه الرسمي على تويتر، أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

يذكر أن مواطنة تقدمت بشكوى، للإدارة العامة للمرور، تفيد تعرض سيارتها لأضرار، بسبب قائد سيارة “تويوتا”.

ونشرت المواطنة مقطع فيديو أظهر قيام سائق التويوتا بإشعال الإضاءة العالية، والسير بسرعة زائدة بين المركبات، مما تسبب في كسر مرآة سيارتها الأمامية وإحداث تلفيات بالجزء الخلفي نتيجة الاصطدام به.

شارك الخبر