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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والنماص، وتنومة، وخميس مشيط).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442 12:45 PM
تشمل عدة محافظات حتى 9 مساءً"الأرصاد": أمطار رعدية على عسير
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والنماص، وتنومة، وخميس مشيط).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
، "الأرصاد": أمطار رعدية على عسير ،
المصدر : الخليج 365
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