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أزالت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، ومشاركة الضبط الإداري، تعديات عشوائية في حي الخالدية.
وأوضحت البلدية أنه تمّت مباشرة أعمال الإزالة بمتابعة رئيس بلدية المسفلة الفرعية على مساحة إجمالية بلغت 250م2، مبينةً أنها إحداثات غير نظامية وتمّت إزالتها إزالةً كلية، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين، مؤكدة أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أيّ تعدياتٍ على الأراضي والممتلكات العامة.
13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442 12:23 PM
عبارة عن إحداثات غير نظامية وتطبيق العقوبات واللوائح بحق المخالفينإزالة تعديات عشوائية على مساحة 250م2 بـ "خالدية مكة"
أزالت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، ومشاركة الضبط الإداري، تعديات عشوائية في حي الخالدية.
وأوضحت البلدية أنه تمّت مباشرة أعمال الإزالة بمتابعة رئيس بلدية المسفلة الفرعية على مساحة إجمالية بلغت 250م2، مبينةً أنها إحداثات غير نظامية وتمّت إزالتها إزالةً كلية، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين، مؤكدة أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أيّ تعدياتٍ على الأراضي والممتلكات العامة.
، إزالة تعديات عشوائية على مساحة 250م2 بـ "خالدية مكة" ،
المصدر : الخليج 365
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