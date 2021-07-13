شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة : تفعيل التسويق الإلكتروني الزراعي بالشراكة مع القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد العيادة، أهمية التسويق الزراعي وآليات تنفيذه والنجاحات المحققة حتى الآن. مشيراً إلى أن الوزارة بدأت بالخطوات الفعلية لتفعيل التسويق الإلكتروني الزراعي، بالشراكة مع المزارعين والقطاع الخاص والجمعيات التعاونية .

جاء ذلك خلال وشة عمل بعنوان "التسويق الزراعي والتطبيقات الإلكترونية" بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، منها وزارة التجارة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبيَّن م.سليمان الجطيلي مدير عام الإدارة العامة للجمعيات الزراعية والتسويق أن الوزارة تسعى إلى تشجيع إنشاء مراكز الخدمات التسويقية والصناعات التحويلة وتقديم الدعم من صندوق التنمية الزراعي والمضي بالتسويق الإلكتروني واستخدام التطبيقات لربط المزارعين بمنافذ البيع المختلفة التي تمكن المزارع من فتح قنوات تسويقية جديدة ، والتعرف إلى متطلبات المستهلك التي بدورها تساعد المزارع على ضبط آلية إنتاجه وسياساته التسويقية.

وتضمنت الورشة الحديث عن دور هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودور وزارة التجارة في حماية المستهلك ودور وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في دعم التسويق الإلكتروني والمتاجر الإلكترونية،ومشاركة اللجنة الوطنية للزراعة وصيد الاسماك بمجلس الغرف السعودية واختتمت الورشة بالمناقشة والإجابة عن أسئلة الحضور.

وتأتي هذه الورشة امتدادا لعديد من ورش العمل بمشاركة عدد من ممثلي القطاع الخاص، كما تعد ضمن حملة هذا موسمها التي أطلقتها الوزارة نهاية شهر يونيو الماضي التي تهدف إلى دعم المزارعين المحليين وتسويق منتجاتهم .