الشورى يوافق على تعديل نظام مكافحة التسول

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الدمام - شريف احمد - - على المؤسسة العامة للري مراجعة مؤشرات الأداء وتحسينها

- «الشورى» يطالب مركز الخيل بتسريع استكمال نظام «أصيل» الإلكتروني

وافق مجلس الشورى أمس على تعديل الفقرة رقم (3) من المادة (الخامسة) من مشروع نظام مكافحة التسول.

وأصدر المجلس قرارا بإنه على المؤسسة العامة للري مراجعة مؤشرات الأداء وتحسينها؛ لتحقيق استراتيجيتها وأهدافها وتطويرها بما يضمن قابليتها للقياس والتنفيذ، ووضع مستهدف لكل مؤشر، وعلى المؤسسة العامة للري تعزيز تعاونها مع الجامعات والمراكز البحثية وتوسيعه.

كما أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الاصيلة للعام المالي 1441/ 1442هـ ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وأوضح المجلس انه على مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الاصيلة الإسراع في استكمال نظام (أصيل) الإلكتروني؛ وذلك وفق خطة تنفيذية وزمنية محددة، وعلى مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الاصيلة تفعيل اختصاصه بإجراء الدراسات والأبحاث العلمية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.

وتضمن القرار انه على مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الاصيلة تعزيز جهوده في مجال التعاون الدولي؛ بما يحقق الاستفادة القصوى من خبرات وإمكانات المنظمات التي هو عضو فيها، ويسهم في التعريف بالتراث الحضاري للخيل العربية الأصيلة في المملكة، وعلى مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الاصيلة الإسراع في إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، وكذلك الإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير عمله وشؤونه.