شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يكلف 4 من أصحاب الفضيلة بالرد على استفسارات الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بناءً على توجيه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، فقد تم تكليف أربعة من أصحاب الفضيلة بالرد على استفسارات الحجاج، وهم كل من:

‏1 - الشيخ الدكتور عبدالله الطيار ‏جوال 0503492100

‏2 - الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان ‏جوال 0505471640 / 0504222205

‏3 - الشيخ عبدالله الحمود ‏جوال 0500135381

‏4 - الشيخ عيد الشمري ‏جوال 0504862980

‏ ‏ تقبل الله من الجميع طاعتهم.