شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 14 عبوة لمبيدات منتهية الصلاحيه بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الحملات الرقابية في جدة 14 عبوة لمبيدات منتهية الصلاحية بحي الرحيلي ، ويأتي ذلك لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظور تداولها بالأسواق، وغير المصرح بها، والبذور مجهولة المصدر.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، إن هناك حملات رقابية على أسواق ومحال بيع المبيدات لضبط المخالفين، والمبيدات غير المصرح بها.

واضاف أن مأموري ضبط مخالفات المبيدات يجرون جولات تفتيشية بشكل دوري، وذلك للكشف على المبيدات والبذور الزراعية، مناشدا المزراعين بإبلاغ الوزارة عن حالات غش المبيدات، سواء في المحال أو الأسواق، لمساعدة الجهات المنفذة في القضاء على آفة المبيدات المغشوشة والمحظور تداولها والبذور مجهولة المصدر.