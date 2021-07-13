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تكليف أربعة من أصحاب الفضيلة بالرد على استفسارات الحجاج

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

تكليف أربعة من أصحاب الفضيلة بالرد على استفسارات الحجاج

متابعات الخليج 365 - واس

بناءً على توجيه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، فقد تم تكليف أربعة من أصحاب الفضيلة بالرد على استفسارات الحجاج، وهم كل من:

‏1 – الشيخ الدكتور عبدالله الطيار ‏جوال 0503492100
‏2 – الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان ‏جوال 0505471640 / 0504222205
‏3 – الشيخ عبدالله الحمود ‏جوال 0500135381
‏4 – الشيخ عيد الشمري ‏جوال 0504862980
‏ ‏ تقبل الله من الجميع طاعتهم.


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