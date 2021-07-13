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شكرا لقرائتكم تكليف أربعة من أصحاب الفضيلة بالرد على استفسارات الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13
1 – الشيخ الدكتور عبدالله الطيار جوال 0503492100
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تكليف أربعة من أصحاب الفضيلة بالرد على استفسارات الحجاج
متابعات الخليج 365 - واس
بناءً على توجيه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، فقد تم تكليف أربعة من أصحاب الفضيلة بالرد على استفسارات الحجاج، وهم كل من:
1 – الشيخ الدكتور عبدالله الطيار جوال 0503492100
2 – الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان جوال 0505471640 / 0504222205
3 – الشيخ عبدالله الحمود جوال 0500135381
4 – الشيخ عيد الشمري جوال 0504862980
تقبل الله من الجميع طاعتهم.
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