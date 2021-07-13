حالة مطرية صيفية مميزة ببعض المناطق تبلغ ذروتها الأحد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، الدكتور عبدالله المسند، أن تشهد أجواء المملكة حالة مطرية صيفية مميزة تؤثر على جنوب المملكة، وقد تمتد حتى جنوب منطقة الرياض.

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”، إن تلك الحالة قد تصل إلى اليمن وسلطنة عُمان، لافتا إلى أنها ستبدأ جنوبا من يوم غد (الأربعاء)، وذروتها الأحد القادم، وتستمر لبضعة أيام.

أمطار مميزة

وأضاف عبدالله المسند “من يرغب بزيارة جازان ونجران وعسير والباحة والطائف هذه الأيام، سيصادف أمطارا مميزة”.

كما توقع المسند أن تكون رياح البوارح اليوم (الثلاثاء) نشطة، وقد تثير بعض الغبار على جنوب العراق والكويت وربما أجزاء من المنطقة الشرقية، لافتا إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية نشطة على معظم الساحل الغربي للمملكة وقد تثير بعض الغبار.

وبيّن أنه قد تتشكل بعض السحب المتفرقة، يعقبها هطول زخات مطرية على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان.

توقعات طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس شديد الحرارة المنطقة الشرقية وسماء غائم جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جيزان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة) بينما يكون الطقس حار ومستقر على باقي مناطق المملكة .

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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