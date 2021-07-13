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ناقشت لجنة تنسيق المشروعات بمنطقة الجوف تعطل بعض المشروعات في عددٍ من المواقع نتيجة تقاطعها مع محولات وأعمدة وتمديدات خطوط الكهرباء، وطرحت أبرز الحلول لتذليل العقبات وسرعة التنفيذ.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الـ 46 برئاسة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، بمشاركة مندوبي الجهات الحكومية المعنية "الكهرباء والنقل والزراعة والمياه".
وبحث الاجتماع فتح طريق لمبنى دار الملاحظة الاجتماعية، إلى جانب مناقشة ترخيص حفر آبار طريق المطار وطريق عمر بن الخطاب "حي الشلهوب"، ودواعي بقاء حفر الامتصاص بالأحياء المخدومة بشبكة الصرف الصحي.
وأكد المهندس الشرعان، أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، لتذليل جميع المعوقات وتسريع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442 11:50 AM
خلال اجتماع اللجنة الـ 46 بمشاركة مندوبي الكهرباء والنقل والزراعة والمياهلجنة تنسيق المشروعات بالجوف تناقش أسباب تعطل بعض الأعمال وأبرز الحلول
ناقشت لجنة تنسيق المشروعات بمنطقة الجوف تعطل بعض المشروعات في عددٍ من المواقع نتيجة تقاطعها مع محولات وأعمدة وتمديدات خطوط الكهرباء، وطرحت أبرز الحلول لتذليل العقبات وسرعة التنفيذ.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الـ 46 برئاسة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، بمشاركة مندوبي الجهات الحكومية المعنية "الكهرباء والنقل والزراعة والمياه".
وبحث الاجتماع فتح طريق لمبنى دار الملاحظة الاجتماعية، إلى جانب مناقشة ترخيص حفر آبار طريق المطار وطريق عمر بن الخطاب "حي الشلهوب"، ودواعي بقاء حفر الامتصاص بالأحياء المخدومة بشبكة الصرف الصحي.
وأكد المهندس الشرعان، أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، لتذليل جميع المعوقات وتسريع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
، لجنة تنسيق المشروعات بالجوف تناقش أسباب تعطل بعض الأعمال وأبرز الحلول ،
المصدر : الخليج 365
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