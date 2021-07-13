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استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه بالرياض، اليوم، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، عبدالله بن نشاط السبيعي، بمناسبة تكليفه مديرًا عامًّا لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض.
وهنّأ سماحة مفتي عام المملكة، "السبيعي" بهذه الثقة؛ راجيًا له التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم الملك والوطن.
13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442 11:30 AM
بمناسبة تكليفه راجيًا له التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم الملك والوطنسماحة المفتي يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض
استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه بالرياض، اليوم، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، عبدالله بن نشاط السبيعي، بمناسبة تكليفه مديرًا عامًّا لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض.
وهنّأ سماحة مفتي عام المملكة، "السبيعي" بهذه الثقة؛ راجيًا له التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم الملك والوطن.
، سماحة المفتي يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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