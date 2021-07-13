، "ماركا" ترشح 5 نجوم للفوز بالكرة الذهبية.. أحدهم موسمه "صفري" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعدما فتح تتويج الأرجنتين وإيطاليا بكوبا أمريكا ويورو باب الحديث

ينتظر جمهور كرة القدم، تحديد فائز جديد بجائزة الكرة الذهبية نهاية هذا العام، بعدما فتح تتويج منتخبي الأرجنتين وإيطاليا بلقبي كوبا أمريكا 2021 ويورو 2020 على الترتيب، باب الحديث عن هوية الفائز بالجائزة.، بعد إلغائها في العام الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على الموسم الرياضي.

صحيفة "ماركا" الإسبانية نشرت قائمة بـ5 نجوم يتصدرون قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2021، التي تقدّمها مجلة "فرانس فوتبول" العريقة.

ليونيل ميسي

أخيرًا نجح ميسي في تحقيق لقب قاري مع منتخب الأرجنتين؛ حيث قاده للفوز ببطولة كوبا أمريكا 2021، ليحصد "التانجو" لقبه الـ15، الأول منذ 1993.

وارتدى ميسي ثوب البطولة مع الأرجنتين في كوبا أمريكا؛ حيث سجل 4 أهداف اعتلى بها صدارة ترتيب الهدافين، كما صنع 5 أخرى.

وعلى مدار الموسم الماضي مع برشلونة، شارك ميسي في 47 مباراة سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 14، وقاده للفوز بلقب كأس ملك إسبانيا؛ فيما حقق إنجازًا شخصيًّا بالحصول على لقب هداف الدوري الإسباني بـ30 هدفًا.

ولن يشكل مستقبل ميسي عائقًا كبيرًا فيما يتعلق بترشيحه للفوز بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته سواء استمر مع برشلونة أو رحل عن الفريق الكتالوني لخوض تجربة أخرى.

جدير بالذكر أن ميسي (34 عامًا) هو اللاعب الأكثر حصولًا على الكرة الذهبية بواقع 6 مرات، آخرها عام 2019.

جورجينيو

يستحق لاعب الوسط الإيطالي لقب "بطل أوروبا" عن جدارة؛ حيث فاز بدوري الأبطال مع فريقه تشيلسي الإنجليزي، كما ساهم بشكل مؤثر في فوز "الآزوري" بلقب يورو 2020.

جورجينيو صاحب الـ29 عامًا شارك في 43 مباراة مع تشيلسي بمختلف المسابقات خلال الموسم المنصرم، سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين.

فيما شارك جورجينيو في المباريات الـ7 التي خاضها منتخب إيطاليا ببطولة يورو 2020، ولم يسجل أو يصنع أهدافًا.

روبرت ليفاندوفسكي

بعد أدائه المذهل في موسم 2019- 2020 مع بايرن ميونخ الألماني كان المهاجم البولندي هو المرشح الأبرز لنيل الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته، لكنه اكتفى بالحصول على جائزة "الأفضل" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في ظل إلغاء الأولى.

وساهم ليفاندوفسكي بشكل فعال في فوز بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني الموسم الماضي للمرة التاسعة على التوالي؛ حيث حطم رقمًا قياسيًّا صمد لسنوات طويلة بحصوله على لقب الهداف برصيد 41 هدفًا سجلها في 29 مباراة.

وإجمالًا خاض ليفاندوفسكي 40 مباراة مع بايرن ميونخ الموسم الماضي بمختلف المسابقات، سجل خلالها 48 هدفًا وصنع 9 أهداف.

وعلى الجانب الدولي أخفق "ليفا" صاحب الـ32 عامًا، في قيادة منتخب بولندا لعبور مرحلة المجموعات ببطولة يورو 2020، رغم تسجيله 3 أهداف في 3 مباريات.

جورجيو كيليني

بعد أدائه الأسطوري في يورو 2020، يبرز اسم المدافع الإيطالي المخضرم كفائز متوقع بالكرة الذهبية، التي ربما يحصل عليها كنوع من التكريم مع اقتراب مسيرته من نهايتها.

وشارك كيليني (36 عامًا) في 25 مباراة مع يوفنتوس بمختلف المسابقات الموسم الماضي، وحقق معه ثنائية كأس إيطاليا والسوبر المحلي، كما خاض المدافع المخضرم 5 مباريات مع إيطاليا في بطولة يورو 2020.

يُذكر أن آخر مدافع فاز بجائزة الكرة الذهبية كان إيطاليًّا آخر، وهو فابيو كانافارو بعد قيادة إيطاليا للتتويج بلقب كأس العالم 2006.

هاري كين

نجم هجوم منتخب إنجلترا وفريق توتنهام هو الوحيد في تلك القائمة الذي لم يحقق أي ألقاب ترشحه للجائزة؛ حيث خسر نهائي يورو 2020 مع "الأسود الثلاثة"، بعد موسم صفري مع الفريق اللندني.

وتشير "ماركا" إلى أن كين كان سيصبح المرشح الأوفر حظًّا للفوز بالكرة الذهبية لو تمكن من قيادة إنجلترا للفوز ببطولة يورو 2020؛ لكن هذا لا يعني عدم أحقيته بالترشح للجائزة.

"كين" صاحب الـ27 عامًا شارك في 49 مباراة مع توتنهام خلال الموسم الماضي بمختلف المسابقات، سجل خلالها 33 هدفًا وصنع 17؛ فيما شارك مع إنجلترا في 7 مباريات ببطولة يورو 2020 سجل خلالها 4 أهداف.

يُذكر أن "كين" بدأ يدرك أهمية الحصول على الألقاب من أجل وصف مسيرته بالناجحة، لذا يسعى للخروج من توتنهام في الميركاتو الصيفي الحالي متجهًا لفريق أكثر قدرة على المنافسة، وارتبط اسمه بالرحيل إلى مانشستر سيتي.

مرشحون آخرون

من ناحية أخرى، ووفق ما نقلته بوابة "العين" الإخبارية؛ أوضحت صحيفة "سبورت" الكتالونية بعض الأسماء المرشحة الأخرى للحصول على جائزة الكرة الذهبية، في مقدمتها البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي قاد منتخب بلاده لنهائي كوبا أمريكا 2021.

القائمة التي وضعتها "سبورت" ضمت أيضًا "كيليان مبابي" مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، و"جيانلويجي دوناروما" أفضل لاعبي يورو 2020 والمتوج مع إيطاليا باللقب، و"كريم بنزيما" نجم منتخب فرنسا وريال مدريد الإسباني.

وتواجد في قائمة المرشحين: البرتغالي "كريستيانو رونالدو" هداف الدوري الإيطالي مع يوفنتوس واليورو مع البرتغال، و"إيرلينج هالاند" مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، و"نجولو كانتي" لاعب وسط تشيلسي ومنتخب فرنسا، والبلجيكي "كيفن دي بروين" نجم مانشستر سيتي، أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.