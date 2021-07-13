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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة جازان اليوم -بمشيئة الله تعالى-، يفيد بهطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: الحرث، والعارضة، وفيفا، والداير بني مالك، والريث، والعيدابي، وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات: أبوعريش، وصبيا، وبيش، والدرب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.
13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442 11:18 AM
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤيةأمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على جازان
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة جازان اليوم -بمشيئة الله تعالى-، يفيد بهطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: الحرث، والعارضة، وفيفا، والداير بني مالك، والريث، والعيدابي، وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات: أبوعريش، وصبيا، وبيش، والدرب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.
، أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على جازان ،
المصدر : الخليج 365
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