محمد بن مسعود - الدمام - قال: تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية والحذر واجب نبّه أمن الطرق مستخدمي المسارات بمنطقة جازان من رياحٍ نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار؛ ما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية. وحذّر الحساب الرسمي لأمن الطرق بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة. 13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442 10:50 AM قال: تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية والحذر واجب أمن الطرق يحذّر قائدي السيارات من رياح وأتربة وغبار بجازان أمن الطرق يحذّر قائدي السيارات من رياح وأتربة وغبار بجازان نبّه أمن الطرق مستخدمي المسارات بمنطقة جازان من رياحٍ نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار؛ ما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية. وحذّر الحساب الرسمي لأمن الطرق بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة. الكلمات المفتاحية ، أمن الطرق يحذّر قائدي السيارات من رياح وأتربة وغبار بجازان ،

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