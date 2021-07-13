شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "هيئة الزكاة": أي مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة هو خاضع للائحة الفوترة الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، من هم الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية.

وقالت الهيئة، أن لائحة الفوترة الإلكترونية منبثقة من ضريبة القيمة المضافة لذلك فإن أي مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة هو خاضع للائحة الفوترة الإلكترونية وهو ملزم بتطبيقها.

وأشارت هيئة الزكاة، إلى أن يُستثنى من ذلك المكلف غير المقيم في المملكة، وأي طرف يقوم بإصدار فاتورة ضريبية بالنيابة عن مكلف ضريبي ملزم بالالتزام بمتطلبات الفوترة الإلكترونية.